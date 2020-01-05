تقديراً لمكانتها.. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

أهدى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مصر 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور متعددة تعود لما قبل الميلاد وبعده وذلك في لمسة محبة وتقدير منه لمصر ، وفقًا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
ويعود تاريخ القطع الأثرية التي وصلت القاهرة قادمة من الشارقة إلى فترات زمنية مختلفةمن عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديث والفترة البطليموسية القرن الرابع - الأول ق.م والفترة الرومانية القرن الأول ق. م والقرن الثاني الميلادي والعصر القبطي القرن الرابع - السادس الميلادي.
تضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية تمثل الآلهة المصرية المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر آمون وإيزيس إلى جانب آخرين .
كما تضم توابيت خشبية مزينة بالألوان ومومياوات بشرية وحيوانية وطيورًا وأسماكاً وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة وحروزا ودلايات ونماذج حيوانية تمثل صقورًا وأسماكًا من المرمر والأخشاب.
الجدير بالذكر أن الشارقة قد أعادت لمصر الشقيقة العام الماضي 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.
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