مشروع قانون برلماني بإنهاء نشاط أي قوات أجنبية في العراق

أكَّد مصدر برلماني عراقي أن مجلس النواب يبحث، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، مسودة قانون لإلغاء طلب المساعدة المقدم من الحكومة العراقية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال المصدر إن "مسودة القرار تلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة محددة، وإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، وذلك لإنهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق".

وأضاف المصدر "مسودة مشروع القانون تتضمن دعوة الحكومة العراقية بالتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتهاكها سيادة وأمن العراق"، متابعًا "كذلك فإن المسودة

تطالب الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة إعلان إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاج إليهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم".

وأكد المصدر "هذه المسودة أولية وقد تجرى عليها تعديلات قبل عرضها في البرلمان".

وبحسب مصادر خاصة لموقع "السومرية" والتي نشرت بنود من نص مشروع القرار الذي سيعرض على البرلمان اليوم الأحد، والذي يستند على الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب "كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصًا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور ووفقًا لأحكام المواد (59/ثانيا و 1 و 109) من الدستور "فإنه سيصدر القرارات

التالية في حال موافقة الأعضاء عليه:

أوَّلا:إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي

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إلغاء طلب المساعدة المقدم من الحكومة العراقية إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقق النصر وإلزام الحكومة العراقية العمل على "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة".

ثانيًّا: الإعلان عن أعداد المتعاقدين الأجانب

إلزام الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة بالإعلان عن "أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم".

ثالثًا: تقديم شكوى ضد أمريكا في مجلس الأمن

التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن طريق وزير الخارجية العراقي وتقديم شكوى ضد أمريكا "بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".

وسيعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسة استثنائية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة للتصويت على نص القرار السابق، والذي يتضمن إخراج القوات الأجنبية من العراق.