سيارة تدهس 17 سائحًا ألمانيًّا في إيطاليا

صرَّحت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأحد، بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة 17 سائحًا ألمانيًّا في مقاطعة جنوب تيرول، شمالي البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ونجا السائق مع إصابة 11 سائحًا آخر وتجري سلطات إنفاذ القانون الإيطالية تحقيقًا في الحادث.

وحسب المصادر، يتم تحديد هوية الضحايا وقالت الشرطة، ليس جميع السياح يعرفون بعضهم البعض،

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ومنهم من لم يحمل جوازه معه.

ونقلت صحيفة "Corriere della Sera"، أن السائق عمره 28 سنة، وهناك احتمال أنه كان تحت تأثير الكحول عند الحادث.

وتقع منطقة الحادث في إيطاليا بالقرب من الحدود النمساوية وتُعرف بمنطقة التزلج والرياضات الشتوية.