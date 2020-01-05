سيارة تدهس 17 سائحًا ألمانيًّا في إيطاليا

صرَّحت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الأحد، بأن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة 17 سائحًا ألمانيًّا في مقاطعة جنوب تيرول، شمالي البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
ونجا السائق مع إصابة 11 سائحًا آخر وتجري سلطات إنفاذ القانون الإيطالية تحقيقًا في الحادث.
وحسب المصادر، يتم تحديد هوية الضحايا وقالت الشرطة، ليس جميع السياح يعرفون بعضهم البعض،
ونقلت صحيفة "Corriere della Sera"، أن السائق عمره 28 سنة، وهناك احتمال أنه كان تحت تأثير الكحول عند الحادث.
وتقع منطقة الحادث في إيطاليا بالقرب من الحدود النمساوية وتُعرف بمنطقة التزلج والرياضات الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تدهس 17 سائحًا ألمانيًّا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.