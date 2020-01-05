مع بدايته.. ماذا يحمل المستقبل للعالم في 2020؟

مع بداية العام الجديد تصاعدت وتيرة الخلاف بين العديد من الدول وانطلقت سيناريوهات تتنبأ باشتعال حرب عالمية ثالثة خلال 2020، والعالم في انتظار نتيجة ما يحدث من الاحتكاكات بين الدول التي يمكن أن توفر الشرارة للحرب المقبلة.

مصادر: عزاء قاسم سليماني سيكون داخل البرلمان العراقي

ومع ذلك فإن كل أزمة عالمية لها مسارها المنطقي الخاص، والكثير من الدول سواء كانت باكستان أو الهند أو الصين أو إسرائيل أو إيران أو تركيا أو روسيا قد تشعر بأنها مضطرة بفعل الأحداث إلى التحرك.

استمرار ثورة العالم على تركيا

تصاعدت وتيرة الخلاف بين إيران والولايات المتحدة لمستوى غير مسبوق

بدأ التلويح باندلاع حرب عالمية ثالثة، حديثًا متكررًا ليس فقط في الأيام القليلة الماضية، بعد احتدام الأزمة الإيرانية الأمريكية على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وإنما بدأ مع بداية ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكم أمريكا في عام 2016، حينما قال إن محاولات إعادة شبه جزيرة القرم بالقوة تعني نشوب حرب عالمية ثالثة، أثناء لقائه الناخبين بولاية أوهايو.

إعادة جثمان قاسم سليماني إلى إيران

وبعد تصريح ترامب، بأشهر عدة، أشار عدد من الكتاب في صحف عربية إلى أن ثمة بوادر لـحرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق، وذلك بعد الدعوات المتكررة للتدخل البري في سوريا.

وأخيرًا ومع اشتعال الأزمة بين إيران وأمريكا على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، واثنين من مساعديه، تجدد الحديث مرة أخرى عن احتمال وقوع حرب عالمية ثالثة، على أن

يكون بطلاها إيران والولايات المتحدة.

وعلى خلفية التوتر الذي وقع من قبل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية

حذر خبير روسي من أن الولايات المتحدة بتدريبها حلفاءها الأوروبيين على استخدام أسلحتها النووية، والدفع بحرب نووية ضد روسيا، إنما تحرض على دمار البشرية عن بكرة أبيها.

ونقلًا عن موقع روسيا اليوم، قال الجنرال المتقاعد والمختص في الأمن الدولي، يفجيني بوجينسكي أن الأمريكيين يركزون على استخدام النووي في أوروبا إلا أنهم نسوا أن ذلك في حال حدوثه فإنه لن يترك كائنًا حيًا على وجه الأرض.

بين تركيا:

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تصاعدت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة خلال العام الماضي. وزادت التوترات بشكل كبير عندما منحت واشنطن أنقرة بشكل غير متوقع الضوء الأخضر لتطهير المناطق الحدودية السورية من الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ومن ثم هددت تركيا على الفور بالعقوبات.

في غضون ذلك، تبقى ترسانة من الأسلحة النووية الأمريكية، في قاعدة سلاح الجو في إنجرليك، وبعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشير إلى أن لدى تركيا تطلعات وطموحات هائلة، قد تشمل النووية.

العلاقة بين الولايات المتحدة تركيا تدهورت إلى حد يخشى البعض على مستقبل حلف الناتو، ولا أحد يتوقع أن يحاول أردوغان الاستيلاء على الأسلحة الموجودة في إنجرليك، وحتى لو فعل ذلك فمن غير المحتمل أن تستطيع تركيا كسر الشفرات على

الرؤوس الحربية.

مع الصين:

تقف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين عند نقطة محفوفة بالمخاطر، ويبدو أن أي اتفاق تجاري بين البلدين سيخفف بعض التوترات، لكن التنفيذ لا يزال موضع تساؤل.

مقاطعة الصين.. في كاريكاتير الوفد

أدت الصعوبات الاقتصادية في الصين إلى الحد من بعض برامج البناء البحرية الخاصة بها، مثلما أدى تضييق ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة إلى التخفيف من طموحات بناء السفن، في الوقت نفسه، عملت الصين بجد لتأكيد علاقاتها مع روسيا، في حين أثارت الولايات المتحدة جدالات مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، أقرب حلفائها في المنطقة.

في ظل هذه الظروف، يبدو من غير المرجح أن يخاطر أي من البلدين بالصراع.

لكن ترامب راهن خلال رئاسته على المواجهة مع الصين، وربما يشعر بالإغراء لتصعيد الوضع في العام المقبل.

من جانبه، يواجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، احتمال استمرار الاضطرابات في الداخل، وبالتالي، لدى كلا الجانبين حوافز للتصعيد الدبلوماسي والاقتصادي، ما قد يؤدي دائمًا إلى مواجهة عسكرية في مناطق جنوب أو شرق بحر الصين.

أما عن تدخل تركيا في دول عدة في المنطقة

في ليبيا:

باتت الأمور معقدة في ليبيا بعدما وافق البرلمان التركي على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان التي تتيح إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تتعرض لهجوم من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وإذا كانت أنقرة تنوي بذلك مساعدة حليف تحتاجه في سياق دعم مطالباتها في التنقيب عن الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط، فإنّ انتشارًا عسكريًا ميدانيًا، لم يتم الإعلان عن حجمه بعد، سيكون محفوفًا بالكثير من المخاطر.

كما من المحتمل أن يسهم التدخل العسكري التركي في ليبيا في زيادة التوتر بين أنقرة وعواصم أوروبية مثل باريس وبرلين ولندن.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر عن قلقه من مخاطر التصعيد في ليبيا المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية عقب سماح برلمان أنقرة بنشر قوات تركية في ليبيا.