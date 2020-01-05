شاهد.. إحراق واجهة مصرف "الاعتماد اللبناني" بكسروان

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، بقيام مجهولين بإضرام النار في واجهة مصرف لبناني في منطقة كسروان اللبنانية.
وذكرت مصادر اللبنانية أن مجهولين قاموا، فجر اليوم الأحد، بإشعال مصرف "الاعتماد اللبناني" الموجود على طريق عام زوق مصبح كسروان،حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
كما عمل آخرون على تحطيم الصراف آلالي، وتكسير زجاج واجهته الأمامية.
وأظهر مقطع فيديو عملية التحطيم والتكسير التي طالت المصرف.
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