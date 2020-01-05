أول تعليق من حكومة اليابان على هروب غصن

بادرت حكومة اليابان إلى تشديد إجراءات الهجرة، بعد هروب الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن من المحاكمة في أراضيها، بما وصفته طوكيو خطوة "غير مبررة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي أول ردَّ فعل رسمي على هروب غصن المفرج عنه بكفالة والمتهم بارتكاب مخالفات مالية، أعلنت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، اليوم الأحد، أنها أصدرت أوامر لوكالة خدمات الهجرة بالتنسيق مع الوكالات المعنية من أجل تشديد إجراءات مغادرة

البلاد.

ولفتت موري إلى غياب سجل مغادرة غصن لليابان، متعهدة بإجراء تحقيق مفصل بغية الكشف عن ملابسات هروب رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وأصر مرارا وتكرارا على براءته.

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وأشارت وزيرة العدل إلى أن القضاء الياباني ألغى قرار إخلاء سبيل غصن، فيما أصدرت حكومة طوكيو مذكرة اعتقال دولية بحقه، واصفة فرار الرئيس السابق لـ"رينو-نيسان"

بأنه خطوة "غير مبررة وغير قانونية على ما يبدو" و"أمر مؤسف للغاية".

ولم توضح موري ما إذا كانت طوكيو تعتزم اتخاذ أي خطوات إضافية بغية استعادة غصن المتواجد حاليا في لبنان لمحاكمته في أراضيها.

ويعتقد أن غصن الذي سلم إلى محاميه ثلاثة جوازات سفر خاصة به فر من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثان، وأكدت السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال دخل أراضيها بصورة قانونية، وهي تلقت مذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول"، لكن من غير الواضح ما إذا كانت بيروت ستتجاوب مع هذا الطلب.