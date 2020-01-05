الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم 10 مواطنين فلسطينيين عقب دهم منازلهم و تفتيشها ببلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، إن المعتقلين متهمون بالتخطيط لأعمال مقاومة ضد المستوطنين في منطقة القدس وضواحيها.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الإعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينياً بجراح قرب الخليل

وأضافت أنه لا يكاد يمر يوم دون اعتقال عشرات الفلسطينيين كان آخرها اعتقال أكثر من 17 مواطناً فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة تركزت بشكل أساس على القدس الشرقية المحتلة وبلدة العيسوية على وجه الخصوص إلى جانب اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياً على فرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين لمدد تتراوح بين 3 و 4 أشهر بشكل يتناقض تماماً مع القانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان.