كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "#اردوغان عراب الفوضى" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج تحت عنوان "أردوغان عراب الفوضي"، لفضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وواصلت تركيا دورها التخريبي في ليبيا، من خلال دعمها للمليشيات المسلحة التي تحارب الجيش الوطني الليبي.

Advertisements

ورصد الجيش الوطني الليبي الدور التخريبي لتركيا على الأراضي الليبية ودعمها للجماعات المسلحة.

وأكد العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات سابقة له، أن المليشيات المسلحة في مدينة طرابلس حصلت على أسلحة وطائرات تركية ميسرة من طراز "درونز" بجانب طائرات بدون طيار.