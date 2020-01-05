كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يرد على تهديد ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريحاته الأخيره بشأن ضرب "52 موقعا" إيرانيا بينها أماكن تاريخية.

وقال ظريف، عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن "استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب".

وأضاف ظريف: "ترامب انتهك بشكل خطير القانون الدولي" عبر "الاغتيالات الجبانة" الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي "يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي" وبتجاوز "خطوط حمراء" جديدة".

وأعلن ترامب، أن بلاده حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أميركيين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدا ومهمة لإيران والثقافة الإيرانية".

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وأوضح أن الرقم 52 يمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.

وقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا بملف العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج، ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، الجمعة، في ضربة جوية أميركية أمام مطار بغداد الدولي.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني.