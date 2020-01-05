كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار العسكري لخامنئي يكشف كيفية الرد على مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أمريكية.

وأضاف مستشار خامنئي، في حواره مع شبكة "سي إن إن"، أن القيادة الإيرانية أكدت رسميًا عدم سعيها للحرب

وتابع مستشار خامنئي العسكري: "على واشنطن أن تقبل ردا يتناسب مع فعلها".

Advertisements

وعلق دهقان، على تهديدات الرئيس الأمريكي، باستهداف 52 موقعًا في إيران، إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، بإنها "سخيفة وغريبة"، لافتا على أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

وقد شنت أمريكا، غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.