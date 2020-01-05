كأكبر معمرة في العالم.. امرأة يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 117

قامت كين تاناكا بتوسيع سجلها كأكبر شخص في العالم من خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 117، اليوم الاحد، في دار لرعاية المسنين في فوكوكا بجنوب اليابان.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، احتفلت تاناكا بعيد ميلادها بحفلة اليوم إلى جانب طاقم من الأصدقاء في دار لرعاية المسنين، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية من محطة البث التليفزيوني المحلي تي كيو كيوشو.

أخذت تاناكا، التي كان عيد ميلادها في 2 يناير، قضمة من شريحة من كعكة عيد ميلادها الكبيرة، وقالت بابتسامة. "لذيذ، أريد المزيد منها".

تم تأكيد تاناكا العام الماضي على أنها أكبر شخص حي، يبلغ من العمر 116 عامًا و 66 يومًا اعتبارًا من 9 مارس، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يُعد سن تاناكا القياسي رمزا لسكان اليابان الذين يتقدمون في العمر بسرعة، والذي يضاف إلى انخفاض معدل المواليد مما يثير المخاوف بشأن نقص العمالة واحتمالات النمو الاقتصادي في المستقبل.

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انخفض عدد الأطفال المولودين في اليابان بنسبة 5.9 ٪ العام الماضي إلى أقل من 900 ألف لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات في عام 1899، وفقا لوزارة الرفاهية في اليابان.

ولدت تاناكا قبل الأوان عام 1903 وتزوجت من هيديو تاناكا في عام 1922، حسبما ذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أنجب الزوجان أربعة أطفال وتبنوا الخامسة.

جدير بالذكر، أن المعمرة التركية عائشة أوتشار، توفيت عن عمر ناهز 113 عاما، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، بعد أن عاصرت 3 سلاطين عثمانيين و13 رئيسا تركيا و27 رئيس وزراء، حيث إنها من مواليد عام 1907، فى عهد السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى الذى تواصل حكمه إلى عام 1909، فيما انهارت الدولة العثمانية، واختفت من الوجود بعد انقضاء عهد السلطان عبد المجيد الثانى الذى تولى الحكم بين عامى 1922 - 1924.

ووفقا لـ"RT"، كانت عائشة أوتشار تعيش فى حى "جولازى" بمدينة "مينتيشة" الواقعة بولاية "موجلا" التركية جنوب غربى البلاد، ولها ابنتان، البكر تبلغ من العمر 92 عاما، والثانية 89 عاما، وكانتا تسهران على خدمتها ورعايتها.

وتعد المعمرة أوتشار، صاحبة أقدم تاريخ ميلاد مسجل فى تركيا، وهى كذلك أقدم سكان ولاية موجلا، وفقا لتاريخ ميلادها المسجل فى عام 1907.