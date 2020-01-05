كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل عقد جلسة البرلمان العراقي الطارئة ساعة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرلمان العراقي، تأجيل عقد جلسته الطارئة ساعة كاملة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وقال البرلمان العراقي، إنه سيبحث الرد السياسي لحادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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وكانت كتائب حزب الله العراقي، قد حذرت قبيل الجلسة، بالانتقام من أي كتلة سياسية تتخلف عن حضور جلسة التصويت.

وهددت كتائب حزب الله العراقي نواب البرلمان والأكراد على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها ستمنعهم من دخول بغداد في حال امتنعوا عن تمرير القانون.