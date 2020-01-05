كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور تنشر لأول مرة لقاسم سليماني مع حسن نصر الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة المنار اللبنانية، اليوم الأحد، لأول مرة مجموعة من الصور الأرشيفية التي تظهر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وأظهرت الصور، قاسم سليماني يؤدي الصلاة خلف نصر الله.

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وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن هذه الصور عكست علاقة الصداقة المميزة التي كانت تربط الرجلين، وأجواء لقاءاتهما البيتية البعيدة عن الرسميات، حيث يمكن مشاهدة نصر الله في ظهور نادر بلا عمامة.

واغتالت أمريكا كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، جراء غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.