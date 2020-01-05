كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. الجيش يوقف هجوم لطالبان بسيارة مفخخة في قندهار ويقتل 9 مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط الجيش الوطني الأفغاني هجومًا بسيارة مفخخة لحركة طالبان على قاعدة عسكرية في منطقة خاكريز بمقاطعة قندهار، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين في العملية، كما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصر براكزاي، في بيان: "تم إيقاف الهجوم بسيارة مفخخة ثم بدأ القتال أو الاشتباك، وخلال الاشتباك قتل تسعة مسلحين وأصيب ستة آخرون"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا لمصدر أمني، شن مسلحو "طالبان" هجومًا بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش الوطني الأفغاني في منطقة شرغي في منطقة خاكريز صباح الأحد.

وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم. بالوضع الحالي، وقالت، إن الجيش عانى من خسائر فادحة نتيجة للهجوم.

ولم يقدم المصدر الأمني ​​ولا المتحدث الرسمي باسم الشرطة تفاصيل عن الأفراد العسكريين الذين قُتلوا في اشتباك، اليوم الأحد.

هذا وقد، أعلنت السلطات في أفغانستان، يوم الخميس 2 يناير، أن عشرة مسلحين من حركة طالبان استسلموا في محافظتين شماليتين، حسبما جاء بوكالة الأخبار "خدمة الأخبار الهندية الآسيوية".

وقد قال حنيف رضائي، المتحدث باسم فيلق الجيش 209 شاهين المتمركز في المنطقة لوكالة أنباء شينخوا: "استسلم خمسة من مقاتلي طالبان، الذين كانوا أعضاء في حركة طالبان سارة كيتا أو فرقة القوات الخاصة التابعة للمسلحين، إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة قيصر في مقاطعة فارياب الشمالية في وقت متأخر من يوم الأربعاء".

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وفقًا لما قاله "رضائي": في مقاطعة بدخشان الشمالية، تخلى خمسة من مقاتلي طالبان عن أنفسهم واستسلموا للقوات المسلحة السودانية في مقاطعة جورم بالمقاطعة المضطربة ليلة الأربعاء.

واشار المسؤول العسكرى إلى أن المسلحين السابقين طالبوا أيضًا أعضاء طالبان بالانضمام إلى عملية السلام والمصالحة.

كما سلموا أكثر من 10 بنادق من طراز AK-47 وراديو واحد للاتصالات عن بعد ودراجة نارية لمسؤولين عسكريين.

أنشأت الحكومة الأفغانية مجلس سلام أعلى وأطلقت عملية السلام والمصالحة في عام 2010، لتشجيع طالبان على نزع سلاحها والتخلي عن التشدد ضد الحكومة.

منذ ذلك الحين، ألقى أكثر من 10 آلاف من مقاتلي طالبان السلاح وانضموا إلى العملية، وفقًا لمسؤولي السلام، لكن هذا الزعم رفض من قبل الجماعة المسلحة باعتباره "لا أساس له".

في 31 ديسمبر ذكرت مصادر أن حركة طالبان ترغب في الموافقة على وقف غير رسمي لإطلاق النار مع القوات الحكومية للاحتفال بإجازة عيد المسلمين. ينظر إلى وقف إطلاق النار على أنه وسيلة لضمان انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

كافحت الحكومة الأفغانية لاحتواء حركة طالبان منذ عقدين تقريبًا. لا يزال البلد المنكوب بالصراع يمثل أرضًا خصبة لمختلف الجماعات المتمردة والمتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.