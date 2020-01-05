لتأجيل مباراة الجديدة.. الرجاء يبعث رسالة ثانية للعصبة والناصيري “يلزم الصمت”

قام نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بمراسلة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، للمرة الثانية من أجل تأجيل مباراة الفريق الأخضر أمام الدفاع الحسني الجديدي، برسم مؤجل الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية للعبة، بسبب عدم توصله برد عن مراسلته الأولى.

وأكد النادي الأخضر، في بلاغ رسمي له، قبل قليل، أنه ” يراسل من جديد العصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم بخصوص برمجة لقاء ناديي الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي”.

وشدد النادي في البلاغ نفسه أنه “في ظل عدم تلقي نادي الرجاء الرياضي لأي جواب عن رسالته المؤرخة في 26 دجنبر 2019، وجه النادي رسالة تذكيرية ثانية للسيد رئيس العصبة الاحترافية الوطنية لكرة القدم للمطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 21 من قانون المسابقات و تأجيل لقاء الدفاع الحسني والرجاء الرياضي المبرمج بتاريخ 7 يناير 2020 إلى تاريخ لاحق”.

وأضاف: “والمعلوم أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسابقات تلزم العصبة باحترام اجل 3 ايام كاملة ابتداءا من تاريخ المقابلة الدولية قبل برمجة لقاء مؤجل برسم المنافسات الوطنية في حالة خوض نادي مغربي لمنافسة دولية خارج ارض الوطن”.

وسبق لسعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم النادي، أن أكد في تصريح إذاعي، أمس السبت، على أن الرجاء لن يعود من الجزائر، ويفضل البقاء في الجارة الشرقية إلى ما بعد مباراته القادمة أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إطار الجولة الرابعة من المدموعة الثالثة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.