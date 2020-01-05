مواجهة بين زوج نانسي عجرم ولص اقتحم فيلاتهما تنتهي بالقتل!- التفاصيل

أفادت الوكالة الرسمية في لبنان أن شخصا دخل، فجر اليوم الأحد، ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، وحصل إطلاق نار مع زوج الفنانة ما أدى إلى مقتل السارق.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن شخصا من مواليد 1989 وهو سوري الجنسية، دخل ملثما في محاولة لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجه، ليتمكن الزوج كذلك من إشهار مسدس بحوزته ويحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، أدى إلى مقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.