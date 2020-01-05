أولمبيك خريبكة يتعاقد مع لاعب جديد

عائشة مجيب – صحفية متدربة

تعاقد فريق أولمبيك خريبكة مع اللاعب أنس الورداني، لمدة موسمين ونصف، قادما من أولمبيك آسفي، في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصلت إدارة “القرش المسفيوي”، في الأيام القليلة الماضية مع الورداني لاتفاق بفسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي.

وصرح الوافد الجديد لموقع فريق “لوصيكا”، قائلا إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع والجماهير الخريبكية، كما تمنى أن يسود التعاون بين جميع مكونات الفريق الخريبكي، من أجل تحقيق مراكز متقدمة.

ويشار إلى أن الورداني ثاني انتدابات فريق أولمبيك خريبكة، بعدما تعاقد مع وسط ميدان الجيش الملكي محمد لفقيه.