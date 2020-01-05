حل بالدار البيضاء رفقة وكيل أعماله.. الوداد يقترب من حسم صفقة مهاجم جديد _ صورة

اقترب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم من عقد رابع انتقالاته الشتوية، خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تعزيز الصفوف والاستجابة لمطالب الجماهير الحمراء التي ألحت على ضرورة جلب مهاجم جديد، الأمر يتعلق باللاعب الأوغندي جويل مادوندو.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن اللاعب جويل مادونو، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، وسبق له أن حمل ألوان المنتخب الأوغندي، كما أنه يمارس في فريق فيربس الأوغندي، قد حل أمس السبت بالدار البيضاء رفقة وكيل أعماله من أجل التوصل لاتفاق مع سعيد الناصيري، رئيس الوداد، وتوقيع عقد انضمامه للنادي الأحمر.

المصدر نفسه، شدد على أن قدوم اللاعب للوداد جاء بتوصية من الفرنسي سيباستيان ديزابر، المدرب السابق للوداد، والمرشح القوي لشغل منصب تقني في النادي ، إذ سبق لديزابر أن عاين جويل مادونو عن قرب عندما كان مدربا لمنتخب أوغندا الأول.

وبعد أن أثار المهاجم الجديد للوداد كازادي كاسونجو، إعجاب الجماهير الودادية بعد تألقه في مباراة المغرب التطواني الأخيرة، بدأت الجماهير تطالب أيضا بجلب مهاجم ثاني يعزز الخط الأمامي، بعد رحيل أيوب الكعبي للصين.