إصابة خطيرة في حادث طرق على مدخل دبورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على مدخل بلدة دبورية، اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع رقم 65، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة وغير مستقرة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.