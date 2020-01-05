ظريف: تهديدات ترامب انتهاك للقانون الدولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت اليوم، الأحد، السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، الذي يمثل المصالح الأميركية، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بضرب مواقع إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية،، عباس عراقجي، استدعى لايتنر وأبلغه احتجاج إيران الشديد على تهديدات ترامب وانتهاكه القواعد والمعايير الدولية. وقال عراقجي إن التصريحات العدوانية وتهديدات ترامب مرفوضة تماما وتعتبر انتهاكا لكافة القوانين الدولية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ترامب بعد تهديداته بضرب "52 موقعاً" إيرانياً بينها أماكن تاريخية، قائلاً إن "استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب"، واعتبر أن "نهاية" الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت.

وكتب ظريف في حسابه على موقع "تويتر" أن ترامب، الذي "انتهك بشكل خطير القانون" الدولي عبر "الاغتيالات الجبانة"، لقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في العراق، "يهدد أيضاً بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي" وبتجاوز "خطوط حمراء" جديدة. وأضاف أنه "بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وهدد ترامب طهران، أمس، بأنّ الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة"، إذا هاجمت إيران أهدافاً أو أفراداً أميركيّين، وقال إن بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدّاً ومهمّة لإيران والثقافة الإيرانيّة"، وأن "الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

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وأضاف ترامب أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيّين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأميركيّة في طهران على مدى أكثر من سنة، أواخر العام 1979.

وكتب ترامب في تغريدة أنه "إذا قاموا بهجوم آخر، وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل".

وردّ الجيش الإيراني، اليوم، على التهديد الأخير الذي أطلقه ترامب، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تملك "الشجاعة" للقيام بذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأميركيين "يقولون أموراً من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر. وأشكّ في أن تكون لديهم الشجاعة" لتنفيذ تهديداتهم.

وأضاف موسوي أنه "في أي صراع محتمل في المستقبل، وهو ما أعتقد أنهم (الأمريكيون) لا يملكون شجاعة خوضه، سيتضح أين سيكون الرقمان خمسة واثنان".