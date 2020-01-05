جريمة قتل الطالب عادل خطيب: اعتقال مشتبه من الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الأحد، شخصا في الأربعينيات من عمره من سكان إحدى البلدات في الضفة، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الطالب عادل خطيب (17 عاما) من مدينة شفاعمرو.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

ويأتي إعلان الشرطة عن اعتقال المشتبه به بعد يومين من تمديد أمر حظر النشر لمدة 30 يوما على التحقيقات الجارية في ملف جريمة القتل.

وبموجب قرار المحكمة فإن حظر النشر على كافة تفاصيل التحقيقات سيبقى ساري المفعول لغاية الأول من شباط/فبراير 2020.

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وأطلقت محكمة الصلح في الناصرة، يوم الأحد الماضي، سراح ثلاثة شبان من شفاعمرو بشروط مقيدة جرى اعتقالهم على خلفية جريمة قتل الطالب خطيب.

وجاء قرار المحكمة، وفقا لطلب الشرطة، بعد أن اعتقلتهم منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أطلق سراح مشتبه آخر بشروط مقيدة قبلهم بأيام. وادعت الشرطة آنذاك وجود تطورات جديدة في ملف الجريمة.

يذكر أنه كان قد عثر على جثة الطالب عادل خطيب في منطقة وعرية بحي عين عافية قرب المدرسة الابتدائية "هـ" في شفاعمرو، مساء 5 كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد اختفائه في حينه 24 ساعة.