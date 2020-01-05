كفر كنا: اتهام شاب بطعن آخر خلال شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، لائحة اتهام للمحكمة ضد شاب يبلغ من العمر 22 عاما من بلدة كفر كنا، على خلفية ضلوعه بشجار والتسبب بإصابة شاب بجروح.

وتقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتعود حيثيات الشجار إلى قبل نحو أسبوعين، حينما نشب شجار في كفر كنا ما أسفر عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك جراء تعرضه للطعن.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشجار نشب بسبب خلاف على الطريق، حيث جرى اعتقال 4 مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، قبل أن يتم إطلاق سراح 3 منهم والإبقاء على الأخير رهن الاعتقال.

ونسبت لائحة الاتهام للشاب تهم التسبب بإصابة شاب والضلوع في الشجار.