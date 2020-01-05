شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على نشاط المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على نشاط المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.

Advertisements جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، رئيس المحكمة العسكرية العميد القاضي حسن العيدروس، مستمعاً منه الى الإجراءات الجارية لإنشاء مقر المحكمة وتجهيزها بكافة التجهيزات اللازمة لأداء عملها علة أكمل وجه. وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل رئيس وقيادة وإدارة المحكمة، مؤكداً بأن المحكمة العسكرية تمثل أهمية خاصة لدى قيادة المنطقة العسكرية الثانية ولها دور كبير في ضبط القوة البشرية والوقف بحزم وشدة في وجه المخالفين للقانون وتعزيز الثقة في نفوس العسكريين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.

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