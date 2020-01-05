شكرا لقرائتكم خبر عن شباب حضرموت الأحرار يجددون تأييدهم للانتقالي.. بيان والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020

أصدر شباب حضرموت الاحرار حضرموت بيانا أكدوا في مجددا ان محافظتهم روح الجنوب ولن تكون إلا تحت قيادة المجلس الانتقالي.



كما جددوا الولاء للقيادة العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي.

واعلنوا مواصلة الكفاح بالعزيمة والأصرار ومواجهة كل الصعاب حتى تحقيق الأستقلال، والتصدي لكافة المخططات الظلامية.

وإلى نص البيان :

في بداية هذا العام الجديد اننا في شباب حضرموت الاحرار نجدد البيعة والولاء للقيادة العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس: عيدروس قاسم الزبيدي، و نجدد العهد بالمضي على درب الشهداء و درب الكفاح حتى تحقيق استعادة الدولة .

واننا نؤكد بأننا سنواصل الكفاح بالعزيمة و الأصرار و نواجهه كل الصعاب حتى تحقيق الأستقلال، و سنكون الدرع الأول للتصدي لكافة المخططات الظلامية التي تهدف لجر محافظة حضرموت لمربع الفتنة والعنف .

كما نؤكد بإن حضرموت هي روح الجنوب ولن تكون إلا تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الممثل الشرعي و الوحيد، و المفوض من قبل أبناء الجنوب لإدارة الشؤون بالمحافظات الجنوبية .

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اننا في شباب حضرموت الاحرار بوادي حضرموت ندين ونستنكر بأشد العبارات للاعمال الارهابية التي تقوم بها مليشيات الارهاب الاخواني في شبوة وندين العمل الإرهابي الجبان الذي حدث في مدينة الضالع من قبل الحوثي .

أننا في شباب حضرموت الاحرار أذ ننظر ببالغ القلق والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في محافظة شبوة في ظل نزيف الدم و تصاعد حالة العنف التدميرية، و الاستهداف الخطير الذي تمارسة قوى الأخوان و العصابات الشمالية الغازية لأرض شبوة في حق قبائل شبوة في ظل تأخر تنفيذ اتفاق الرياض.

أن ما تمارسة قوى الاخوان في شبوة امتداد لما يمارسة الحوثي في حق أبناء الجنوب، لتمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي عبر إشعال حروب داخل المحافظات الجنوبية وتدمير البنى التحتية .

و على الرغم من تأخير تنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، ودول التحالف العربي فإننا نحمل لهم كافة مايجري في المحافظات الجنوبية، و نطالبهم بوضع حد فوري لما تمارسة قوى الاخوان في حق شعب الجنوب .

ولا زلنا نؤكد بأن تنفيذ أتفاق الرياض هو الحل السياسي الذي يضمن وقف نزيف الدماء و الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع آليات واضحة لوقف امتداد قوات الجمهورية العربية اليمنية داخل الأراضي الجنوبية .

كما نوجه رسالة عاجلة لقيادة المجلس الانتقالي الممثلة بسيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي بالتحرك الفوري لإنقاذ أهل شبوه بالتدخل العسكري الفوري .

ونقول لقيادتنا المخلصة والمحبة للسلام إذا لم يلتزم الطرف الثاني باتفاق الرياض ولم تتحرك المملكة العربية السعودية كونها الراعي للاتفاق ودول التحالف العربي للتدخل في ما يجري في الجنوب من اختراقات واضحة وانتهاكات وجرائم فعليكم بتشكيل مجلس عسكري يدافع عن أهل الجنوب من شر اعدائه وتشكيل حكومة تدير الجنوب فورا .

وفي الختام نتقدم نحن شباب حضرموت الاحرار بوادي حضرموت بأحر التعازي القلبية والمواساة لكافة أسر الشهداء و الجرحى لأسر ضحايا ملعب الصمود بمحافظة الضالع، و إلى أُسر قبائل شبوة الاحرار، و نسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته، و نسأل الله الشفاء العاجل لكافة الجرحى و المصابين .