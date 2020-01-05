البحسني يرأس اجتماعاً بممثلي المنظمات الدولية والمحلية لترتيب أوضاع العشوائيات لفئة "المهمشين"

الأحد 5 يناير 2020

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بمندوبي وممثلي المنظمات الدولية والمحلية لمناقشة ترتيب أوضاع العشوائيات لفئة "المهمشين" .



وأكد المحافظ أهمية تنظيم وحل مشكلة العشوائيات بالنسبة لفئة "المهمشين" ، والحرص على رعايتهم وتوفير موقع مناسب وآمن لهم يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية والأمنية وتوفير المياه والكهرباء والخدمات الضرورية لهم ، ونوّه المحافظ بضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات المحلية والدولية لتخديم الموقع ومساهمة المنظمات في تقديم الجوانب الإنسانية والصحية.

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وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ العملي لهذا الموضوع، على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الموقع المناسب للمشروع .

حضور اللقاء مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل .