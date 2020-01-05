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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرأس اجتماعاً بممثلي المنظمات الدولية والمحلية لترتيب أوضاع العشوائيات لفئة "المهمشين" والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بمندوبي وممثلي المنظمات الدولية والمحلية لمناقشة ترتيب أوضاع العشوائيات لفئة "المهمشين" .
وأكد المحافظ أهمية تنظيم وحل مشكلة العشوائيات بالنسبة لفئة "المهمشين" ، والحرص على رعايتهم وتوفير موقع مناسب وآمن لهم يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية والأمنية وتوفير المياه والكهرباء والخدمات الضرورية لهم ، ونوّه المحافظ بضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات المحلية والدولية لتخديم الموقع ومساهمة المنظمات في تقديم الجوانب الإنسانية والصحية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ العملي لهذا الموضوع، على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الموقع المناسب للمشروع .
حضور اللقاء مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل .
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