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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: تاريخ الإرهابي "سليماني" أسود وعمل على زعزعة استقرار اليمن والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
قال وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي إن تاريخ الإرهابي قاسم سليماني اسود، وقد عمل على زعزعت الامن والاستقرار في المنطقة وفي اليمن تحديدا بدعمه للمليشيات الحوثية".
وأضاف في تغريدات نشرها حساب وزارة الخارجية في "تويتر" ان النظام الإيراني هو الراعي الاول للإرهاب في العالم، وهم مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن وفي الوطن العربي.
وتابع الحضرمي قائلا "لطالما سعت أذرع النظام الإيراني بمن فيهم مليشيات الحوثيين إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في منطقتنا العربية، وهذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر فيلق القدس وقائده الهالك قاسم سليماني".
وفجر الجمعة استهدفت غارة أمريكية الإيراني قاسم سليماني قائد ما يسمى بفيلق القدس، والمسؤول الأول عن الميلشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
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