شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يقوم يطلع على سير العمل في مديرية الأمن والشرطة بمدينة المكلا والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على سير العمل في مديرية الأمن والشرطة بمديرية مدينة المكلا.

وتعرف محافظ حضرموت من مدير الأمن والشرطة بمدينة المكلا العقيد عيسى العمودي على سير العمل بكافة المرافق والأقسام بمديرية الأمن وسير الأجراءات الخاصة بتقديم البلاغات ومتابعة قضايا المواطنين المختلفة. Advertisements كما طاف محافظ حضرموت خلال زيارته التفقدية بأقسام البلاغات والبحث الجنائي وشؤون الضباط والافراد وغيرها من الأقسام الأخرى. واشاد المحافظ البحسني بالجهود التي تبذل من قبل قطاع الأمن والشرطة بالمحافظة ودورهم الكبير في ضبط الأمن ومكافحة الجريمة، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الحالة الأمنية المتميزة التي تنعم بها مدينة المكلا وبقية المدن الأخرى في ساحل حضرموت، والتفاني في خدمة المواطنين وتسهيل كافة المعاملات الخاصة بهم وسرعة التفاعل والتعامل مع كل البلاغات التي تأتي من قبلهم.

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