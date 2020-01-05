الحوثية تستهدف المشتركة بنقطة الإرتباط الأولى في شارع الخمسين بالحديدة

الأحد 5 يناير 2020

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت إطار مراقبة نقطة الإرتباط الأولى في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.



Advertisements

مصدر عسكري أفاد أن المليشيات أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا في اختراق علني للهدنة دون أي احترام لإلتزاماتها بوقف إطلاق النار حتى في أماكن وجود نقاط المراقبة المشتركة التي وضعتها لجنة الرقابة الأممية.

وتأتي عملية استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة في شارع الخمسين ، في الوقت الذي قامت عناصرها بمحاولة تسلل على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مساء اليوم في مؤشراً يلوح بتوجه المليشيات نحو مزيداً من التصعيد العسكري ضاربة بكل الاتفاقيات التي تم ابرامها عرض الحائط.