اليمن.. البحسني ينعي المناضل العقيد عمر سالم بارعيدة

الأحد 5 يناير 2020

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، فقيد حضرموت والوطن المناضل العقيد / عمر سالم بارعيدة الذي وافاه الأجل مساء أمس السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.



وأكد المحافظ خسارة حضرموت والوطن برحيل الفقيد بارعيدة الذي افنى حياته في خدمة الوطن كأحد ابرز الضباط القادة والوجاهات القبلية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة ، بالاضافة الى مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والمواقف الوطنية الصلبة .

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ورفع المحافظ خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي العقيد عمر سالم بارعيدة، مبتهلاً الى المولى تعالى ان يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.