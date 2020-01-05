شاهد.. بالحجارة الشعب الليبي يستقبل القوات التركية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:24 مساءً, 5 يناير 2020 م تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيفية استقبال الشعب الليبي للقوات التركية. حيث أوضح الفيديو قذف الشعب الليبي القوات التركية بالحجارة. وكانت القوات التركية قد وصلت ليبيا وانتشرت هناك وفقا لقرار البرلمان التركي بالأمس

والذي نص بموجب المذكرة على تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا وتحديد أماكن انتشارها، في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

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