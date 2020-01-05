شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاري» أميناً عاماً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ 52 الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، قراراً بتعيين الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بمنصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الدكتور المشاري شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية على هذه الثقة، سائلاً الله - عز وجل - أن يعينه على إدارة عمل الاتحاد ومعالجة العديد من القضايا والمواضيع الخاصة الداخلية والخارجية، التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات المجلس وتطوير إسهاماته في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي من أهم أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.

يذكر أن الدكتور سعود المشاري يُعد من الكفاءات الإدارية الوطنية المميزة، وشغل العديد من المناصب الإدارية التي تهتم بالشأن القانوني، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من "جامعة واشنطن" في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاختصاص ذاته من "الجامعة الأمريكية في واشنطن" وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من "جامعة الملك سعود" وخريج برنامج القيادة الاستراتيجية من "جامعة هارفرد" وبرنامج إدارة العقود الحكومية من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة الأمريكية.