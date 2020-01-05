اخبار العالم

14 قتيلاً جراء انفجار لغم في بوركينافاسو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً جراء انفجار لغم في بوركينافاسو والان نبدء بالتفاصيل

قتل 14 شخصًا على الأقل بينهم طلبة في انفجار لغم لدى مرور حافلة يقلونها الليلة الماضية في شمال غرب بوركينا فاسو.

وأفاد مصدر أمني أن مركبة نقل مشترك انفجرت على عبوة يدوية الصنع على طريق تويني- توغان بمحافظة سورو المحاذية لمالي.

وأشار بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش البوركيني إلى أن هجومًا آخر وقع قبل ذلك على وحدة للأمن في إيناتا بشمال البلاد، تم التصدي له ومصادرة أسلحة وذخائر ومعدات مختلفة من المسلحين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلاً جراء انفجار لغم في بوركينافاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا