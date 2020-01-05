شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً جراء انفجار لغم في بوركينافاسو والان نبدء بالتفاصيل
قتل 14 شخصًا على الأقل بينهم طلبة في انفجار لغم لدى مرور حافلة يقلونها الليلة الماضية في شمال غرب بوركينا فاسو.
وأفاد مصدر أمني أن مركبة نقل مشترك انفجرت على عبوة يدوية الصنع على طريق تويني- توغان بمحافظة سورو المحاذية لمالي.
وأشار بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش البوركيني إلى أن هجومًا آخر وقع قبل ذلك على وحدة للأمن في إيناتا بشمال البلاد، تم التصدي له ومصادرة أسلحة وذخائر ومعدات مختلفة من المسلحين.
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