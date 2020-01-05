شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 44 مستوطنًا يهوديًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

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