ترامب يحذر إيران وإرهاب تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب: سنضرب 52 موقعا إيرانيا حال استهدافها أي أمريكي، الجيش الليبي: نتجه لتطهير البلاد من الإرهاب والتدخل التركي، التحالف الدولي: هجومان على قاعدتين لقواتنا بالعراق، البيت الأبيض يرسل إفادة رسمية للكونجرس بشأن ضربة سليماني، الملك سلمان: حريصون على استقرار العراق وخفض التوتر.



كما تقرأون: بومبيو يبحث مع نتنياهو التهديد الإيراني بالشرق الأوسط، الطيران الليبي يستهدف تمركزات مليشيات السراج شرق طرابلس، بريطانيا تتخذ إجراءات إضافية لحماية سفنها بمضيق هرمز، إحياء الإمبراطورية العثمانية في ليبيا.. أردوغان يحلم بزمن القرصان بربروس، الاتحاد الأوروبي يؤكد لإيران ضرورة احتواء التصعيد.

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وفي الاقتصاد تطالعون: روسيا تستأنف إمدادات النفط إلى بيلاروسيا، "المركزي المكسيكي" يتوقع انتعاشا اقتصاديا متواضعا في 2020، 1.3% نموا في إيرادات قناة السويس خلال 2019، العملات الرقمية المشفرة تسجل ارتفاعا جماعيا أمام الدولار.

رياضيا تطلعون على: بعد فينيسيوس ورودريجو.. ريال مدريد يضم موهبة برازيلية جديدة.

وفي الفن تقرأون: المخرج رؤوف عبدالعزيز: لجان إلكترونية تهاجم مسلسل "خالد بن الوليد".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



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