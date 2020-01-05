مقتل شخص في انفجار سيارة جنوبي طولكرم الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضاربت الأنباء حول مصرع شخص يدعى حماد طه (الأصبح)، الأحد، بعدما انفجرت سيارته أثناء القيادة على الطريق 57 بتقاطع نيتساني عوز بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن حماد لقي مصرعه وأصيب شاب في عمر 12 عاما، لافتة إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية في مكان الحادث وتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في السيارة، فيما لم تأكد جهات رسمية أسباب الحادث.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية: "تلقى مركز الشرطة بلاغ حول انفجار في سيارة على الطريق السريع رقم 6 قرب نيتساني عوز".

ولم يفد البيان بمزيد من التفاصيل مكتفيا بأن "قوات من الشرطة سارعت إلى المكان، ويتم فحص ملابسات الحادث".