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الاتحاد الأوروبي يدعو وزير الخارجية الإيراني إلى بروكسل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأحد 2020/1/5 02:36 م بتوقيت أبوظبي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى إقليم بروكسل البلجيكي.

ودعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ظريف إلى بروكسل، مجددا تشديده على ضرورة "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط.

وأصدر بوريل الدعوة بدون تحديد موعد معين، في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها نهاية الأسبوع مع ظريف، بعدما ذكر في تغريدة السبت أنه دعا خلالها إلى "تجنب أي تصعيد جديد".

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وتصاعد القلق الدولي من تزايد التوتر الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني في بغداد بغارة أمريكية، ما دفع دولا غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق.

كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد، خشية ردود فعل طهران الانتقامية.


وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

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