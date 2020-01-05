مقتل متظاهر رفض المشاركة في جنازة رمزية لـ"سليماني" بالعراق

قُتل متظاهر وأصيب 3 آخرون، الأحد، إثر إطلاق مليشيات الحشد الشعبي النار على عراقيين رفضوا المشاركة في تشييع جنازة رمزية للإرهابيين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالناصرية.

وقالت مصادر أمنية في شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحشد الشعبي فتحت النار على متظاهرين رفضوا إدخال "نعش رمزي" لسليماني والمهندس إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيرانها بشكل مكثف صوب المتظاهرين، موضحا أن الأوضاع في الناصرية متدهورة للغاية في الوقت الحالي.

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ودعت الخارجية الأمريكية، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق "فورا" في أعقاب مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران في ضربة أمريكية ببغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني.

وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران قد اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.