شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 ذكر مصدر وحركة الشباب الصومالية، أن الحركة اقتحمت قاعدة عسكرية في منطقة لامو بكينيا يستخدمها الجيشان الأمريكي والكيني، لكن لم يتضح بعد إذا أسفر الهجوم عن قتلى أو مصابين. ويشير الهجوم إلى مدى تصميم الحركة على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ أعوام.





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