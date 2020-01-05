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مقتل إسرائيليين اثنين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية، أمس السبت، وفاة شاب وامرأة بعد غرق مصعد في مياه الأمطار في الطابق السفلي في عمارة سكنية بتل أبيب. وتسببت الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على كامل إسرائيل، في فيضانات وسيول قطعت الطرقات والشوارع الرئيسية، وشلت الحركة، وفق موقع "آي 24" السبت. وأفادت المصادر، بغرق شوارع تل أبيب  في الماء، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ، مضيفةً أن المياه غمرت عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين، وتسببت في انهيارات مختلفة، إلى جانب تضرر الممتلكات من بيوت ومحال تجارية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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