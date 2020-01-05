مقتل إسرائيليين اثنين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أعلنت الطواقم الطبية الإسرائيلية، أمس السبت، وفاة شاب وامرأة بعد غرق مصعد في مياه الأمطار في الطابق السفلي في عمارة سكنية بتل أبيب. وتسببت الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على كامل إسرائيل، في فيضانات وسيول قطعت الطرقات والشوارع الرئيسية، وشلت الحركة، وفق موقع "آي 24" السبت. وأفادت المصادر، بغرق شوارع تل أبيب في الماء، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ، مضيفةً أن المياه غمرت عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين، وتسببت في انهيارات مختلفة، إلى جانب تضرر الممتلكات من بيوت ومحال تجارية.

