البرلمان العراقي يناقش تداعيات الهجمات الأمريكية على قوات الحشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد، جلسة تشاورية لمناقشة تداعيات القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف موكب نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي أدى إلى مقتلهما علاوة على الهجمات المتكررة على مقرات الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي النائب سليم شوشكه، لصحيفة الصباح الرسمية اليوم، إن جلسة البرلمان التشاورية ستناقش "تصرفات القوات الأمريكية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي، وستعقد بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية، والوزراء لاتخاذ قرار موحد". وأضاف، أن "تمديد الفصل التشريعي ليناير (كانون الثاني) الجاري جاء بقرار من هيئة الرئاسة وسيعتبر فبراير(شباط) المقبل عطلة تشريعية لأن العراق يمر بوقت عصيب ناهيك عن استمرار المشاورات لتسمية رئيس الوزراء وتأخر العديد من القوانين وأهمها قانون الموازنة الاتحادية". ويرى النائب عبد عون علاوي في تصريح نقلته الصحيفة، أن "من غير الممكن السكوت على خرق السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية، إذ يوجد حالياً إصرار من أغلب النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن". وقال، إن "استمرار جلسات البرلمان سيكون لمناقشة القوانين المهمة وإذا لم تنجز تلك القوانين خلال شهر التمديد سيتقرر إلغاء العطلة التشريعية لتمريرها".

