حماس ترسل وفداً لحضور جنازة سليماني في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال مصدر مقرب من خالد مشعل، إن حركة حماس تدرس إرسال وفد عن الحركة في جنازة قاسم سليماني قائد فيلق قدس. وأكد المصدر، إن الحركة بحثت الأمر وتوصلت إلى قناعة بأن عليها إرسال وفد رفيع إلى إيران للمشاركة في جنازة سليماني، وفق ما ذكرهموقع "اندبندنت عربية" اليوم الأحد. يذكر أن من بين الأسماء المطروحة للسفر الى إيران، نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأسامة حمدان، وموسى أبو مرزوق، وهناك نية لإيفاد قائد حماس في غزة يحيى السنوار، إلا أن الأمر معقد بعض الشيء حسب المصدر، لأن الجانب المصري لن ينظر للأمر بعين الرضا، خاصة بعد اشتراط مصر على إسماعيل هنية الامتناع عن زيارة إيران في جولته الخارجية. أما رئيس المكتب السياسي لحماس فيبدو أنه سيشارك في العزاء فقط ولن يشارك في مراسم الدفن كما يقول المصدر. ويؤكد المصدر، أن حماس ستحسم أمرها في الساعات القليلة القادمة، خاصةً أنها الحركة كانت على علاقات طيبة وقوية بقاسم سليماني رغم تباين وجهات النظر حول سوريا، إلا أن سليماني دعم الحركة على طول الخط خلال المواجهات مع إسرائيل وأمدها بالمال والسلاح واستقبل قادتها أكثر من مرة في طهران، وكان من المزمع أن يلتقي إسماعيل هنية في جولته الخارجية.

