الجيش الليبي يستهدف معسكرات الوفاق في تاجوراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

شن طيران الجيش الوطني الليبي فجر اليوم الأحد، غارات جوية على معسكرات ومواقع قوات الوفاق في تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر الضمان. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن القصف الجوي استهدف أيضاً مواقع بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء، وفق موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري، اليوم الأحد. وتعتبر مجموعة الضمان، الأقوى في طرابلس وتضم أغلب مسلحي تاجوراء، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، إلى مجموعة باب تاجوراء المسلحة. وكان الجيش الليبي، أعلن أمس السبت، استهداف مواقع لقوات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين، وطريق المطار، وعين زارة، جنوب طرابلس، بغارات جوية.

