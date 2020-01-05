تركيا عاجزة عن تشغيل طائراتها "إف 16" في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أكد الصحافي الأمريكي المتخصص في الشؤون التاريخية والدفاعية مايكل ميك، أن القوات الجوية التركية، عاجزة حالياً على تشغيل طائراتها المقاتلة من طراز "F-16" في ليبيا، بعد تصفية الجيش، وفصل عدد كبير من طياريه. ونشر مايكل بيك مقالاً في مجلة "National Interest" المتخصصة في الشؤون الدفاعية، بعنوان "الطيارون المقاتلون ثمنهم ليس رخيصاً". ويتزامن التحليل مع حصول الرئيس رجب أردوغان على تفويض من البرلمان التركي، الخميس الماضي لإرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس. وأوضح بيك في مقاله الذي نقلته صحيفة "زمان" اليوم الأحد، أن كلفة طيار مقاتل في طائرات "F-35" في القوات الجوية الأمريكية 11 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الطيارين أصحاب التجربة والخبرة الكافية لقيادة هذه الطائرات، لا يقدرون بثمن. وقال:، "لهذا فإن حبس الطيارين الوطنيين من هذا النوع لا يكلف خسائر مادية فقط، وإنما يتسبب أيضاً في فقدان العناصر المدربة وموارد القوات المسلحة ذات القيمة الكبيرة للغاية". وأضاف، أن "النظام التركي تخلص من طياريه وأصاب قواته الجوية بالعجز، لأسباب سياسية، حتى أن قواته الجوية أصبحت في وضع لا يمكنها من تشغيل طائراتها من طراز F-16". وأوضح أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب الفاشل أطلقت حملات اعتقالات ضد من متهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة داخل الجيش، وبدأت تنتقم من جنرالات وعناصر عسكرية كبيرة داخل الجيش. وأكد أن القوات المسلحة التركية استبعدت أكثر من 300 طيار مقاتل لأسباب سياسية، الأمر الذي جعلها تبحث عن طيارين جدد لسد هذا العجز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلب الحكومة التركية ولم ترسل لها مدربين لتدريب الجديد. وكشف بيك أن تركيا لجأت إلى طيارين مقاتلين من باكستان التي تملك طائرات من الطراز نفسه، لكن ذلك لم يسد العجز، فقررت بعد ذلك استدعاء نحو 350 طياراً مقاتلاً سابقاً، وهددتهم بإلغاء تراخيص قيادتهم للطيران المدني.

