بريطانيا: نتفهم جيداً الموقف الأمريكي واغتيال سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الرئيس ورئيس الوزراء في العراق للحث على خفض التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية. وأضاف راب الذي وصف سليماني بمصدر "تهديد للمنطقة" أنه يتفهم الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه، وأنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الإيراني. وتابع في تصريح لقناة سكاي نيوز "هناك طريق يسمح لإيران بالدخول والابتعاد عن الصقيع الدولي". وأضاف "نحتاج لاحتواء تصرفات إيران الشريرة، لكننا في حاجة أيضاً إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار".

