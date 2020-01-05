- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هنية يتصل بظريف معزياً بعد "استشهاد القائد" سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعزاه بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. ووفقاً لبيان للحركة، عزى هنية الوزير الإيراني في "استشهاد" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأشاد بدور "الشهيد القائد في دعم المقاومة، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات". وذكر البيان أن ظريف أكد استمرار دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته. وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد فجر أول أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر هنية يتصل بظريف معزياً بعد "استشهاد القائد" سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.