هنية يتصل بظريف معزياً بعد مقتل سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعزاه بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. ووفقاً لبيان للحركة، عزى هنية الوزير الإيراني في "استشهاد" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأشاد بدور "الشهيد القائد في دعم المقاومة، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات". وذكر البيان أن ظريف أكد استمرار دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع عن أرضه ومقدساته. وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد فجر أول أمس الجمعة.

