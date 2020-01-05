تناقُضات الأمير الصغير تورط قطر بعد مقتل سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجَّهت أميركا ضربة بالغة لإيران اليوم، حيث اغتالت بصواريخها واحداً من أهم ركائز الدولة، وهو باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي يعتبر "رأس الحربة" بطهران وأحد الرجال المؤثرين بالسياسة الخارجية للبلاد.



ووفق موقع قطر يليكس فإن اغتيال رأس الحربة للحليف الإيراني، وضع الدوحة في تناقضات ومراهقة سياسية قطرية جعلتها تتورط سياسياً أمام هذا الحدث، حيث إنه رغم العلاقات القوية التي تربطها بطهران والجنرال الراحل الذي تردد عليها أكثر من مرة، إلا أن المقاتلات التي قصفته خرجت من قلب قطر.

ولفت الموقع إلى أنه ومن قاعدة "العديد" الأميركية بقطر، خرجت المقاتلات التي قصفت سليماني ونائب الحشد الشعبي وبعض المسؤولين، حيث إنها باتت بموجب ذلك هدفاً لإيران يرجح أن تقصفها قوات الحرس الثوري للرد على مقتل زعيم فيلق القدس أيضاً في الوقت نفسه.

وتابع: تناقُضات قطر لم تقف عند ذلك الحد فقط، حيث إنها كانت تدعم سليماني الذي تلطخت بيده دماء الشعب السوري واليمني واللبناني والعراقي، حيث قاد العديد من العمليات الإرهابية بتلك الدول، آخرها مجابهة قواته للثورة بالعراق ومخطط الهجوم على السفارة الأميركية ببغداد.

وبعدد اغتياله، نعت حركة حماس قائد لواء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ووصفته بـ"الشهيد"، كما حمَّلت أميركا المسؤولية عما أسمته "الدماء التي تسيل"، محذرةً من أن "سلوكها العدواني يؤجج الصراعات دون أيّ اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها".

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وتعد حركة حماس هي إحدى الجهات التي تدعمها قطر أيضاً لتطرق بها باب الفوضى والفساد والأزمات في فلسطين ودول الشام؛ ما يجعلها تمزج في سياساتها كافة الأطراف المتناقضة بالقضية نفسها، ويضعها في موقف صعب خلال الفترة المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي، اغتيال قاسم سليماني، بصحبة نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في عملية استهداف صاروخية لسيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

فيما قالت خلية الإعلام الأمني للجيش العراقي: إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي؛ ما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين، سقط فيها حوالي 8 أشخاص.

وكان الموكب عبارة عن سيارتين ضربتا بالصواريخ فور خروجهما من المطار، وانضم سليماني بعد خروجه من الطائرة قادماً من بيروت، إلى موكب لقياديين في ميليشيات الحشد الشعبي، حيث مزقت جثته تماماً جراء النيران ولم يتم التعرف عليها سوى من خلال الخاتم الذي كان يرتديه دوماً.

وفي حين أعلنت الولايات المتحدة، أنها اغتالت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب شخصياً، سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي، وبعد الحادثة، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تحتوي على صورة للعلم الأميركي من دون أيّ تعليق، بينما نشر وزير خارجيته فيديو لعراقيين يرقصون لمقتل سليماني؛ ما رجح وجود علاقة لهم بالاغتيال.