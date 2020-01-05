- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف إلى بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل، وفق بيان صدر اليوم الأحد، عن الاتحاد الأوروبي، وحض فيه مرة جديدة على "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط. وأصدر بوريل هذه الدعوة دون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف، بعدما ذكر في تغريدة أمس السبت، أنه دعا فيها إلى "تجنب أي تصعيد جديد" بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، كما بحث "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف إلى بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.