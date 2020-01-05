الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف إلى بروكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

دعا وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل، وفق بيان صدر اليوم الأحد، عن الاتحاد الأوروبي، وحض فيه مرة جديدة على "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط. وأصدر بوريل هذه الدعوة دون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف، بعدما ذكر في تغريدة أمس السبت، أنه دعا فيها إلى "تجنب أي تصعيد جديد" بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، كما بحث "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني".

