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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تقتل 2 من "العمال الكردستاني" شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، "تحييد" اثنين من حزب العمال الكردستاني، في عملية عسكرية بإسناد جوي، شمالي العراق. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، اليوم عن الوزارة قولها في تغريدة على تويتر، إنه "جرى تحييد 2 من عناصر الحزب، كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة أفاشين باسيان، في عملية بإسناد جوي". وأكدت الوزارة "استمرار العمليات ضد عناصر الحزب في المنطقة، بكل زخم". ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.
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