تونس: تحديد العاشر من يناير لجلسة التصويت على الحكومة المقترحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

حدد برلمان تونس اليوم السبت يوم العاشر من الشهر الجاري لتنظيم جلسة عامة تخصص للتصويت على نيل الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن "تحديد يوم الجمعة المقبل العاشر من يناير (كانون الثاني) يهدف إلى منح المزيد من الوقت للأحزاب السياسية من أجل التوافق". وقدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وهو شخصية مستقلة الفائز في الانتخابات التشريعية، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية. وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير. وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل ثقة البرلمان. ولم يستبعد الغنوشي في تصريحاته إثر اجتماع مكتب مجلس البرلمان اليوم، أن يتم تعديل قائمة الوزراء بهدف ضمان التوافق حول الحكومة قبل جلسة التصويت.

